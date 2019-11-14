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Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiası

6 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde otomobilden akü çaldığı iddia edilen şüpheliler, yakalandı.

Gaziantep'te akü hırsızlığı iddiası, System.String[]

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde otomobilden akü çaldığı iddia edilen şüpheliler, yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehitkamil devriye ekipleri, Fıstıklık Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptıkları aramalarda, çalıntı bir otomobil aküsü buldu.

Aküyü Yukarı Beylerbeyi Mahallesi'nde park halinde bulunan 41 plakalı bir araçtan çaldıklarını ifade eden E.Ü ve S.Ö, gözaltına alındı.

Çalıntı akü ise sahibine teslim edildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:22 Kaynak: AA
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