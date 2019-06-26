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Gaziantep'te arkeoloji enstitüsü kurma çalışmaları

1 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte kurulacak Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsüne ilişkin, "Geldiğimiz nokta çok önemli. İşin sonuna yaklaştık. Bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte kurulacak Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsüne ilişkin, "Geldiğimiz nokta çok önemli. İşin sonuna yaklaştık. Bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz." dedi.
Avrupa Birliğinin (AB) 7,5 milyon avro desteğiyle hayata geçirilecek enstitüye ilişkin Ömer Ersoy Kültür Merkezi'nde istişare toplantısı düzenlendi.
Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, Gaziantep ve çevresinde çok önemli bir kültürel miras olduğunu söyledi.
Bu güzellikleri tüm dünyaya açmak istediklerini anlatan Şahin, bu anlamda önemli bir boşluğu dolduracağına inandıkları Anadolu Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü üzerinde uzun zamandan beri çalıştıklarını ifade etti.
Şahin, bölgedeki değerleri tüm dünyaya iyi anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Geldiğimiz nokta çok önemli. İşin sonuna yaklaştık. Siz değerli bilim insanlarının bize vereceği destek de çok önemli. Çünkü şehrimizin rekabet edebilme gücünü bu alanda görüyoruz." diye konuştu.
Toplatıya katılan Türkiye'deki arkeoloji ve sanat tarihi enstitülerinin yöneticileri de çalışmalar hakkındaki görüşlerini dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:52 Kaynak: AA
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