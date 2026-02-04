Gaziantep'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi

Gaziantep\'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi
04.02.2026 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te "Hayırda Buluşalım, Mutluluğu Paylaşalım" sloganıyla hayata geçirilen "Bakkal Kart Projesi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep'te "Hayırda Buluşalım, Mutluluğu Paylaşalım" sloganıyla hayata geçirilen "Bakkal Kart Projesi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bakkallar Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje için Valilik Fuaye Alanı'nda protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep modeli olarak çıkılan projenin, Türkiye'de kabul edilen bir model olduğunu belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Bakkal Kart Alışveriş Çeki modeli, Gaziantep ailesi olma anlayışımızı dayanışmaya evirmeye çalıştığımız bir model. Bu yıl da aile yılı, biz Gaziantep'te büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahipleri kardeşlerimiz var ve ihtiyaçlarını gidermek için yardımcı olmaya gayret eden devlet kurumlarımız ile hayırseverlerimiz var. Biz de bu ihtiyaçları giderip ihtiyaç sahiplerine ulaşırken en faydalı şekilde yapalım istedik ve Bakkal Kart Alışveriş Çeki diye bir model önerdik."

Çeber, projenin esnaf ve bakkallara da ekonomik anlamda yararı olduğunu söyledi.

Kentteki hayırsever ve yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayı ilk başlattığımız zaman 3 yıl önce, yaklaşık 40 milyon liralık bir meblağı bakkallarımıza ulaştırdık. Geçen seneki kampanyamızda yine yaklaşık 40 milyon liralık hayrı hem ihtiyaç sahiplerine hem de bakkallarımıza ulaştırdık. Bu senede ilk etapta 33 bin kart bastırdık. Her bir kartımızın değeri 1500 lira. 52 milyon liralık kart bastırılmış oldu. Gelen yardımlara göre bu miktarı artıracağız ve bunun ilk 33 milyonluk kısmını Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesaba yatırdı."

Törene, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Vakkas Katırlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İsmet Özcan, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı katıldı.

Projede kullanılacak olan kartlar, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası birliği ile bakkallar tarafından yapılacak olan kontrol sonrası aktif edilecek.

Hologramlı ve seri numarası olan kartlar, sisteme dahil olan mahalle bakkalında kullanılabilecek.

İhtiyaç sahipleri vatandaşlar ise kriterlere uyan ve kontrolü yapılan kartlarla mahalle bakkalarından alışveriş yapabilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gaziantep, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:50:18. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.