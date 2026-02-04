Gaziantep\'te Bakkal Kart projesi için protokol imza töreni gerçekleştirildi

Gaziantep'te "Hayırda Buluşalım, Mutluluğu Paylaşalım" sloganıyla hayata geçirilen "Bakkal Kart Projesi" için protokol imza töreni düzenlendi.

Gaziantep Valiliği, Gaziantep İli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bakkallar Esnaf Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamlıkları işbirliğinde hayata geçirilen proje için Valilik Fuaye Alanı'nda protokol imza töreni gerçekleştirildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaptığı açıklamada, bu yıl 3'üncüsünü düzenledikleri projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Gaziantep modeli olarak çıkılan projenin, Türkiye'de kabul edilen bir model olduğunu belirten Çeber, şöyle konuştu:

"Bakkal Kart Alışveriş Çeki modeli, Gaziantep ailesi olma anlayışımızı dayanışmaya evirmeye çalıştığımız bir model. Bu yıl da aile yılı, biz Gaziantep'te büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahipleri kardeşlerimiz var ve ihtiyaçlarını gidermek için yardımcı olmaya gayret eden devlet kurumlarımız ile hayırseverlerimiz var. Biz de bu ihtiyaçları giderip ihtiyaç sahiplerine ulaşırken en faydalı şekilde yapalım istedik ve Bakkal Kart Alışveriş Çeki diye bir model önerdik."

Çeber, projenin esnaf ve bakkallara da ekonomik anlamda yararı olduğunu söyledi.

Kentteki hayırsever ve yardımseverlerin yardımlarını beklediklerini dile getiren Çeber, şunları kaydetti:

"Bu kampanyayı ilk başlattığımız zaman 3 yıl önce, yaklaşık 40 milyon liralık bir meblağı bakkallarımıza ulaştırdık. Geçen seneki kampanyamızda yine yaklaşık 40 milyon liralık hayrı hem ihtiyaç sahiplerine hem de bakkallarımıza ulaştırdık. Bu senede ilk etapta 33 bin kart bastırdık. Her bir kartımızın değeri 1500 lira. 52 milyon liralık kart bastırılmış oldu. Gelen yardımlara göre bu miktarı artıracağız ve bunun ilk 33 milyonluk kısmını Şahinbey ve Şehitkamil kaymakamlıkları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı hesaba yatırdı."

Törene, Vali Yardımcısı Bülent Uygur, Bakkallar Esnaf Odası Başkanı Vakkas Katırlı, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı İsmet Özcan, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı ve Şehitkamil Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı katıldı.

Projede kullanılacak olan kartlar, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası birliği ile bakkallar tarafından yapılacak olan kontrol sonrası aktif edilecek.

Hologramlı ve seri numarası olan kartlar, sisteme dahil olan mahalle bakkalında kullanılabilecek.

İhtiyaç sahipleri vatandaşlar ise kriterlere uyan ve kontrolü yapılan kartlarla mahalle bakkalarından alışveriş yapabilecek.