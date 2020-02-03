Gaziantep'te bir mahalleye koyun keçi vebası karantinası - Son Dakika
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Gaziantep'te bir mahalleye koyun keçi vebası karantinası

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen bir kuzuda hayvanlarda görülen veba tespit edilmesi üzerine bir mahallede gözetim ve kontrol karantinası uygulaması başlatıldı.

Gaziantep'te bir mahalleye koyun keçi vebası karantinası, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ölen bir kuzuda hayvanlarda görülen veba tespit edilmesi üzerine bir mahallede gözetim ve kontrol karantinası uygulaması başlatıldı.


Alınan bilgiye göre Beyler mahallesinde ikamet eden bir şahsın ilçe dışından satın aldığı 8 kuzudan 1'i öldü. Hayvan sahibi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimine haber verdi. Veteriner tarafından yapılan incelemenin ardından ekipler, hayvandan numune aldı.


Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünde numunede yapılan inceleme sonucunda kuzuda koyun-keçi vebası olduğu belirlendi. Bunun üzerine İlçe Hayvan Zabıtası Komisyonu kararıyla mahallede en az 1 ay süreyle 3 kilometre gözetim, 6 kilometre kontrol karantinası uygulaması başlatıldı.


Mahalleye hayvan giriş-çıkışları yasaklandı, durum diğer mahallelerdeki vatandaşlara da duyuruldu.

Yetkililer, fenni ve idari tedbirlerin görevlilerce alındığını belirtti.


Kırk senedir hayvancılık yaptığını ifade eden sürü sahibi Musa Çakmak (52) gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerin tüm mahalle sakinlerini konuyla ilgili bilgilendirdiğini ve hayvanların aşılandığını söyledi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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