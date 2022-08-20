GAZİANTEP'TE İLKOKULA BAŞLAYAN 75 BİN ÖĞRENCİYE KIRTASİYE DESTEĞİ

GAZİANTEP'te, bu yıl ilkokula başlayacak 75 bin öğrencinin çanta ve kırtasiye malzemeleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokula başlayacak bütün öğrencilerin çanta ve kırtasiye malzemelerini karşılamak için 'Çantanız Bizden' projesi başlatıldı. Proje kapsamında bu yıl okula başlayacak tüm öğrencilerin içerisinde kalem, silgi, kalemtıraş, defter, boya seti gibi kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çantalar hediye edilecek. Proje için Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe arasında protokol imzalandı.

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, eğitim ile ilgili birçok yatırımı aynı anda yaptıklarını ifade ederek, 75 bin öğreciye verilen desteğin ise, çok büyük bir rakam olduğunu söyledi. Vali Gül,??Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eğitimin her alanında var. İhtiyaç duyduğumuz arsadan, okulların güvenli hale getirilmesi, lojistik ihtiyaçların karşılanması, kütüphanelerin eksiklerinin tamamlanması, spor malzemesi dağıtılması, öğretmenlerin öğretmenler odasında daha mutlu olmaları, akıllı tahtadan, eksik olan bilgisayarlara kadar hepimizin izlediği birçok çalışma yapıyoruz. Geçen sene de aynısı yapıldı, bu sene de 75 bin öğrenciye bu kırtasiye setleri verilecek. Bunu düşünmesi, yapması çok kıymetli??dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, 'Eğitim ve Bilim Şehri Gaziantep' hedefi için hızla ilerlediklerini söyledi. Yeni eğitim yılının başlamasına sayılı günler kala ailelerin telaşlarına ortak olduklarını ve okula başlayacak olan tüm öğrencilere önemli destekler verdiklerini kaydeden Şahin, ??Okul başlıyor. Ailelerimiz büyük bir telaş içerisinde. Anne olarak kendi çocuklarımdan biliyorum. Bize düşen işi kolaylaştırmak. Onlara verdiğimiz desteklerle aile bütçesine destek olmak. Çok çocuklu ailelerde, sabit gelirli ailelerde yaşanan giderleri azaltmak. Geçen yıl başlattığımız uygulama bu. Her çocuğa verdiğimiz set. Ailelerimizden yüksek bir memnuniyet var. Bunun için sürdürmeye devam ediyoruz. Malzemelerin en güzelini, kendi çocuğumuza alacağımız şekilde bütün malzemeleri temin ettik. Okula başladıkları gün bütün bu set masalarında olacak??diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.