Gaziantep\'te Buzlanma Kazası

Gaziantep'te buzlanma nedeniyle ambulansın da aralarında olduğu 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan olmadı.

Yoğun kar yağışı sonrası dondurucu soğukların hakim olduğu Gaziantep'te gizli buzlanma kazalara yol açtı. Şahinbey ilçesinin Gümüştekin Mahallesi'nde hasta almaya giden ambulans, kontrolden çıkıp metrelerce kayarak yol kenarında park halindeki bir araca çarparak durabildi. İşçi minibüsü de kayan ambulansa arkadan çarptı. Araçların ağır hasar aldığı kazada şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, ambulansın kaydığını gören bir vatandaşın bir taraftan kaçarken bir taraftan da ambulans sürücüsünü 'frene basma' diye seslenmesi dikkat çekti. - GAZİANTEP