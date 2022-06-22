GAZİANTEP - Çaldığı malzemeleri el arabasıyla götüren hırsız bekçilere yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

GAZİANTEP - Çaldığı malzemeleri el arabasıyla götüren hırsız bekçilere yakalandı

22.06.2022 20:06

Gaziantep'te çaldığı inşaat malzemelerini el arabasıyla götüren hırsız, bekçiler tarafından yakalandı.

Gaziantep'te çaldığı inşaat malzemelerini el arabasıyla götüren hırsız, bekçiler tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde el arabasıyla malzeme taşıyan şüpheliyi durdurdu.

Yapılan incelemede malzemelerin bir inşaattan çalındığını tespit eden bekçiler, zanlıyı karakola götürdü.

Gözaltına alınan zanlının çoğu hırsızlık olmak üzere 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri aynı evden anahtarını çaldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı Aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri aynı evden anahtarını çaldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı Bayrampaşa'da araçlara dadanan hırsız kamerada: 6 aracı soyan hırsız, çaldıklarını sattığı kişiyle birlikte yakalandı Bayrampaşa'da araçlara dadanan hırsız kamerada: 6 aracı soyan hırsız, çaldıklarını sattığı kişiyle birlikte yakalandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Çaldığı malzemeleri el arabasıyla götüren hırsız bekçilere yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:43 Fatih Terim'den romantik paylaşım! 40. evlilik yıldönümünde eşine övgü dolu sözler dizdi
22:27 6 ay görevde kalan Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümeti, düştü
21:59 Marmaris'teki yangın sabotaj mı? Bakan Kirişçi, bu ihtimali güçlendiren iki detayı paylaştı
21:49 Marmaris'te çıkan orman yangınıyla ilgili bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi: Gece görüşlü helikopterler 4 Temmuz'da envantere giriyor
20:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesi bitti! 2 saat süren toplantı sonrası ortak bildiri yayınlandı
20:50 Bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi
20:37 Bakan Soylu, "Beni zoom'layarak izlemiş" dedi, İBB çalışanın işine son verildiği bildirildi
19:55 Düzce'de yaşanan kazada araç hurdaya döndü! Sürücü ise yaralandı
18:51 Muhalefetin karşı çıktığı sosyal medya düzenlemesini içeren Basın Kanunu Teklifi görüşmeleri ertelendi
18:33 Togg, 43 yeni iş pozisyonu için ilan açtı! Aranan özellikler sıralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 22:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Çaldığı malzemeleri el arabasıyla götüren hırsız bekçilere yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement