Yapılan incelemede malzemelerin bir inşaattan çalındığını tespit eden bekçiler, zanlıyı karakola götürdü.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP - Çaldığı malzemeleri el arabasıyla götüren hırsız bekçilere yakalandı - Son Dakika

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