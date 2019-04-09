Gaziantep'te Dolu ve Sağanak Sele Neden Oldu
1 saat önce
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:01 Kaynak: DHA
GAZİANTEP'in Nizip
ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle birçok evi su basarken, 2 fabrikanın da duvarları yıkıldı, Çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan ise öldü.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu yağışı sele neden oldu. Kızılca
Kent Mahallesi'nde 2 fabrikanın duvarları yağışa dayanamayarak yıkılırken makineler zarar gördü. Yükselen Nizip Çayı çevresindeki hayvan ahırları ise su altında kaldı. Çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş hayvan öldü. Yolların göle döndüğü ilçede 3 araç sele kapıldı. Gaziantep- Nizip yolu da sel sularından etkilendi ve yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı.
Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çok sayıda kaza meydana gelirken, ilçenin büyük kısmında elektrik kesintisi yaşandı.
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