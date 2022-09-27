Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

27.09.2022 16:06
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüqheli tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüqheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, Nurtepe Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araç içerisinde bulunan A.I'nın üzerinden 725 gram sentetik uyuşturucu ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. 14 suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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