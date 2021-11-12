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Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu

12.11.2021 16:07
Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kopan elektrik telinin su birikintisine teması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kopan elektrik telinin su birikintisine teması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu.

Güllühöyük Mahallesi'ndeki bir çiftlikte hayvancılık yapan Sinan Ç'ye ait 7 büyükbaş hayvan, merada otladıktan sonra su içtikleri dereye yöneldi.

Elektrik direğinden kopan telin deredeki suyla temas etmesi nedeniyle 7 hayvan akıma kapıldı.

Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından telef olan hayvanlar gömüldü.

Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te elektrik telinin kopması sonucu 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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