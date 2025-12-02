Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak - Son Dakika
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Gaziantep\'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak
02.12.2025 15:25  Güncelleme: 17:15
Gaziantep'te 4 çocuğu olan ailelere müjde verildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 4 çocuklu ailelerin çekiliş ve kura olmadan ev sahibi yapacak konut projesini açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, en az 4 çocuğu olan aileleri çekilişsiz kurasız ev sahibi yapacak konut projesini açıkladı.

GAZİANTEP'TE 4 ÇOCUKLU AİLELERE MÜJDE

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesiyle nedeniyle aile kurumunu güçlendirmeye yönelik çalışmalar kapsamında konut projesi hazırlandı.

ÇEKİLİŞSİZ KURASIZ EV SAHİBİ OLACAKLAR

Kuzeyşehir ve Güneyşehir'de belediyenin iştiraki olan Gazi Konut tarafından yapılan konutlarda, aynı hanede en az dört ve üzeri çocuğu bulunan aileler çekiliş ve kura olmadan ev sahibi yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, aile yılını önemsediklerini ve bu yüzden bu projeyi geliştirdiklerini söyledi.

Şahin, "En az 4 ve üzeri çocuğu olan ailelerimizi Gazi Konutla kuraya girmeden Kuzeyşehir'de ve Güneyşehir'de evlerini teslim edeceğiz. Aile yılında müjdelerimiz devam edecek." diye konuştu. ???????

Kaynak: AA

