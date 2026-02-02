Gaziantep\'te Kadın Cinayeti Girişimi

Gaziantep'te eşi tarafından darbedilmesi sonucu yaralı şekilde hastaneye kaldırılan ve 6 gündür tedavisi süren kadın, saldırı anını anlattı.

Merkez Şehitkamil ilçesinde 28 Ocak'ta 9 yıllık eşi tarafından darbedilen Nazlı Y'nin Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ndeki tedavisi sürüyor.

3 çocuk annesi Nazlı Y, tedavi gördüğü hastanenin servisinde gazetecilere, eşiyle 3 ay önce tartışma yaşadıklarını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Eşiyle ayrı yaşadıklarını ancak ısrarının ardından tekrar bir araya geldiklerini, yine kötü davranması nedeniyle birbirlerinden uzaklaştıklarını aktaran Nazlı Y, şunları anlattı:

"Olay günü çocuğu sosyal tesise götürdük. Oradan çıkışta arabayı farklı bir yere sürdü. Çok sinirliydi. Şikayetimi ne zaman geri geçeceğini sordu, ben de kendisinin çok kötü davrandığını söyledim. Beni tehdit etti, tartışırken kırmızı ışıkta durunca arabadan inip kaçtım. Peşimden geldi, kucağımdaki bebeği arabaya koyup tekrar peşimden geldi. Arabayla peşimden gelmesin diye toprak alana koştum ama koşarak geldi. Kardeşimi aradığım sırada tekmeyle yüzüme vurdu, yere düştüm. Yere düşünce üstüme oturup taşla suratıma vurdu. Her yerim kan içindeydi. Oradan geçen bir vatandaş olmasaydı beni öldürecekti. 'Ben hapse gireceksem sen de mezara gireceksin, sana bu dünyada huzur yok' diye bağırdı. Çocuklarımın hepsi arabadan bana yaptıklarını izlediler."

Eşinin ceza almasını isteyen Nazlı Y, "Yoldan geçen vatandaş olmasaydı ölmüştüm. Devletimden, milletimden yardım istiyorum. Tek başıma ayaklarımın üzerinde durabilseydim, o adama dönmezdim. Vicdanı olan bütün insanlara sesleniyorum, bu adam hapisten çıkmasın. Çünkü çıkarsa beni öldürecek." ifadelerini kullandı.

Darp nedeniyle görme kaybının olduğunu ifade eden Nazlı Y, "Burnum kırıldı, çenemde yamukluk var. Konuşmam bile riskli ama çenemin yamuk olmasını göze alıp konuşmak istedim. Kafamda kırıklar var, gözümün altında platin var, elmacık kemiğim kırılmış." diye konuştu.

Kadınlardan destek

Bu arada Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi bir grup kadın ise Nazlı Y'nin 8 Şubat Mahallesi'ndeki evlerinin yakınlarında Nazlı Y'ye destek olmak için protesto gösterisinde bulundu.

Grup adına açıklama yapan Tuğba Aşık, kadınların yaşaması için mücadele ettiklerini belirterek, "Bizler Nazlı'nın davasının takipçisi olacağız, fail erkek hak ettiği cezayı alana kadar sürecin peşini bırakmayacağız." dedi.

Merkez Şehitkamil ilçesinde Nazlı Y, 28 Ocak'ta 9 yıllık eşi Feyzullah Y. tarafından Gaziantep Adliyesi yakınlarında darbedilmiş, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Feyzullah Y, ertesi gün tutuklanmıştı.