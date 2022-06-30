Duruşma savcısı, sanığın örgütsel toplantılara katıldığını ve "örgütün mahrem imamlarınca ardışık olarak arandığını" belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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