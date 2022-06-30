Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

30.06.2022 10:58
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Adnan Y. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütsel toplantılara katıldığını ve "örgütün mahrem imamlarınca ardışık olarak arandığını" belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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