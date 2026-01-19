Gaziantep'te uyuşturucu ticaretinden 12 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetim yapıldı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı adreste yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te Uyuşturucu Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?