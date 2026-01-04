Gaziantep\'te Hayat Kurtaran Kar Uyarısı

Gaziantep'te bir iş yerinin önünde bekleyen çalışan, çatıda biriken kar kütlesinin düşmek üzere olduğunu fark etti. Tam bu sırada yoldan geçen vatandaş çalışanın uyarısı sayesinde kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte iki gün boyunca aralıksız süren kar yağışının ardından çatılarda biriken karlar tehlike oluşturmaya devam ediyor. Bu sırada iş yerinin önünde dışarıyı izleyen çalışan, çatıda biriken kar kütlesini fark ederek yol kenarında yürüyen bir vatandaşı son anda uyardı. Uyarının hemen ardından saniyeler içinde kar kütlesi vatandaşın yürüdüğü noktaya düştü.

Hayat kurtaran uyarı sayesinde facianın eşiğinden dönülürken, yola dökülen kar kütlesi kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda vatandaş yara almadan kurtuldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, iş yeri önünde bekleyen çalışanın çatıyı fark ederek vatandaşı uyardığı ve hemen ardından kar kütlesinin yola düştüğü anlar yer aldı - GAZİANTEP