Gaziantep'te huzur operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen huzur operasyonunda 45 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde KOM, TEM, Narkotik ve Asayiş şube müdürlüklerine bağlı ekipler huzur operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda 28 kişi uyuşturucu bulundurmak ve ticaretinden, 17 kişi de hırsızlıktan gözaltına alındı.

Öte yandan çalışmalar kapsamında aranan 66 kişi yakalandı, 26 kişiye de Kabahatlar Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 8 tabanca, 2 tüfek, 4 çalıntı araç ile çok sayıda malzeme ele geçirildi.