Gaziantep'te İş Yerine Ateş Açan İki Şüpheli Tutuklandı

05.02.2026 17:20
Şahinbey'de motosikletle iş yerine ateş açan iki şüpheli, polis tarafından tutuklandı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir iş yerine ateş açan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneş Mahallesinde gece saatlerinde motosikletle gelen 2 şüpheli, kepenkleri kapalı olan iş yerine ateş açtıktan sonra kaçtı.

Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kamera incelemesi sonrasında şüphelilerin M.K. ve K.İ. olduğunu belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin iş yerine ateş açması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelilerin iş yerinin önüne gelerek ateş açma ve sonrasında motosikletle kaçma anları yer alıyor.

Kaynak: AA

