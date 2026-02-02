Gaziantep'te İstinak Duvarı Çöktü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gaziantep'te İstinak Duvarı Çöktü

02.02.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te sağanak nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, 4 daire ve 3 araç hasar gördü.

GAZİANTEP'te 4 bloklu sitenin istinat duvarının çökmesiyle 4 daire ve 3 aracın hasar gördüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Kentte 2 gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle 4 bloklu sitenin istinat duvarı çöktü. Olayda 4 dairenin balkon ve duvarı yıkılırken, 3 otomobil de enkaz altında kalıp hasar gördü. İhbar üzerine adrese, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Site tedbir amaçlı boşaltılırken, ekipler bölgede güvenlik şeridi çekip binaya giriş çıkışları yasakladı. İstinat duvarının çöktüğü anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, duvarın çökmesiyle dairelerin balkonlarının devrildiği ve araçların toprak altında kaldığı görüldü.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Gaziantep, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te İstinak Duvarı Çöktü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu Kayıp Alzheimer hastası ölü bulundu
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım
İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara’ya iniş yaptı İstanbul- Tahran seferini yapan uçak acil kodu vererek Ankara'ya iniş yaptı

11:44
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi Mourinho hakemin üzerine yürüdü
Benfica küme düşme hattındaki takımı yenemedi! Mourinho hakemin üzerine yürüdü
11:00
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
10:49
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş’in verdiği tarih
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
10:23
Epstein dosyalarında büyük skandal Bakanlık apar topar kaldırdı
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı
10:12
Devlet televizyonunda skandal yayın Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
Devlet televizyonunda skandal yayın! Öldürülen protestocularla resmen alay ettiler
09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 12:02:06. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te İstinak Duvarı Çöktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.