Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu

6 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildiKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu, System.String[]

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.900 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram kaçak çay, Karagöz Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde ise 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Toplamda 2.430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram çaya el koyan polis, yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
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YORUMLAR (1)
  • Emekçi: gaziantep te sigaralar kaçak,çaylar kaçak,telefonlar kaçak,bataryalar kaçak,puma eşofmanları taklit,ididas ürünleri teklit,bütün deterjanlar taklik,spor ayakkabıları taklik,pasajların içerisini tamamen kaçak ve taklik,gaziantep büyük yani kocaman bir dolandırıcılık ve taklikçilik ana merkezidir,bütün burlar varken,zabıta yoktur,maliye yoktur,herkes işini iyi biliyor kardeş kardeş geçiniyorlar, Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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