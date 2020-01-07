Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu - Son Dakika

Gaziantep'te kaçak sigara ve çay operasyonu
6 saat önce
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildiKaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:53 Kaynak: İHA
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 2 bin 430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram kaçak çay ele geçirildi
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara bulunduğu belirlenen Belkız Mahallesi'nde bir depoya düzenlenen operasyonda 1.900 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 kilogram kaçak çay, Karagöz Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde ise 530 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Toplamda 2.430 paket kaçak sigara ve 25 kilogram çaya el koyan polis, yakalanan 2 kişiyi gözaltına aldı. - GAZİANTEP
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