Gaziantep\'te Kar Yağışı Etkili

KARLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Gaziantep'te etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle çalışmalar devam ederken, çeşitli önemler alındı. Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, belediye ekiplerinin yol açma ve tuzlama çalışmaları ise devam ediyor. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda uzun kuyruklar oluşurken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Gaziantep Valiliği, bazı yolların ağır vasıta trafiğine kapatıldığını, Gaziantep Havaalanı'nda ise geçici süreliğine uçuşların iptal edildiğini bildirdi.

3 BİN 500 PERSONEL SAHADA

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, belediyeler dahil 757 araç ve 3 bin 541 personelin trafiğin daha rahat akışı için görev aldığını belirtilerek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça araçları ile yolculuk yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Açıklamada, "İlimizin çevre illerle olan bağlantı yollarında etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik akışının daha rahat sağlanması amacıyla mecburi olmadıkça Gaziantep'ten çevre illere olan ağır vasıta araçların hem otoban, hem de devlet yolu çıkışları ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur. Mecburi seyahat edecek olan hafif araç sürücülerimizden istirhamımız kar lastiği, zincir gibi ekipmanları bulunan araçlarla seyahat etmeleridir. Belediyelerimiz de dahil 757 araç ve 3541 personelimiz sahada ve trafiğin daha rahat akışı için görevlerinin başındalar" denildi.