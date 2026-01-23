Gaziantep'te Kar Yağışı Sonrası Yol Durumu - Son Dakika
Gaziantep'te Kar Yağışı Sonrası Yol Durumu

Gaziantep\'te Kar Yağışı Sonrası Yol Durumu
23.01.2026 10:09
Gaziantep-Nurdağı otoyolu trafiğe açıldı, Bahçe-Nurdağı yolu ise kapatıldı. Çalışmalar sürüyor.

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sırasında TIR'ların makaslama yapması sonucu kapanan Nurdağı- Gaziantep otoyolu, trafiğe açıldı. Bahçe-Nurdağı ve Nurdağı-Gaziantep arası devlet yolu ise çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve etkisini arttırarak sürdüren kar yağışının ardından TIR'ların makaslama yapması nedeniyle kapanan Gaziantep-Nurdağı yolu, ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı. Yoğun tipi ve kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bahçe-Nurdağı ve Nurdağı Gaziantep devlet yolu ise çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekipler makaslama yapan araçların çekilip yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun temizlenerek trafiğe açıldığını duyuran Gaziantep Valiliği açıklamasında, "Nurdağı-Gaziantep Devlet Yolu'nda ekiplerimizin çalışmaları sonucu makaslama yapan araçlar kenara alınmak sureti ile kış lastiği ve zinciri bulunan hafif araçların geçişi sağlanmaya başlanmış ve yol trafik akışı rahatlatılmıştır. TAG otoyolu Nurdağı-Gaziantep arasında ise geçişler kontrollü bir şekilde yapılmaya devam etmektedir. Tüm yollarımızda devam eden yoğun kar yağışıyla birlikte ekiplerimizin yol açma çalışmaları da devam etmektedir. Valimizin koordinesinde Vali Yardımcımız İlker Eker, İl Emniyet Müdürümüz, İl Jandarma Komutanımız, Karayolları Bölge Müdürümüz ve AFAD İl Müdürümüz sahada çalışmaları yerinde incelemektedir" denildi.

GAZİANTEP-KAHRAMANMARAŞ YOLU'NDA TIRLARI KALDIRMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, Gaziantep-Kahramanmaraş yolunda çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "TAG Otoyolu Şanlıurfa Gaziantep arası ve Nurdağı otoban bölgesinde yol açıktır. Narlı Gişeleri Gaziantep arasında ise yol iki şeritten sağlanmakta olup trafik akışı sağlanmaktadır. Gaziantep Kahramanmaraş arası Devlet Yolu gidiş istikameti açık olup geliş istikametinde yol araç trafiğine kapatılmış, makaslama yapan TIR'ları kurtarma ve akabinde kar küreme çalışmaları yapılmaktadır. Gaziantep Nurdağı Devlet yolu makaslama riski nedeniyle ağır vasıta araç trafiğine süreli olarak kapatılmış, sadece hafif araç trafiğine açıktır. Gaziantep Kilis yolu trafiğe açıktır. Mecburi yola çıkan sürücülerimizin araçlarının kar lastikli olmasına, yanlarında zincir ve benzeri ekipmanların bulunmasına dikkat etmeleri gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Gaziantep, Nurdağı, Ulaşım, Güncel, Bahçe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te Kar Yağışı Sonrası Yol Durumu - Son Dakika

SON DAKİKA: Gaziantep'te Kar Yağışı Sonrası Yol Durumu - Son Dakika
