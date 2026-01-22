Gaziantep'te Kar Yağışı Trafiği Felç Etti - Son Dakika
Gaziantep'te Kar Yağışı Trafiği Felç Etti

22.01.2026 22:04
Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle TAG Otoyolu'nda trafik durdu, birçok araç mahsur kaldı.

Gaziantep'te etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep-Adana istikametinde trafik akışı tamamen durdu. Çalışmaların sürdüğü otoyolda çok sayıda aracın mahsur kaldığı belirtildi.

Gaziantep'te öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle kentte tamamen beyaz bir örtü oluşurken ulaşımda da ciddi aksamalar yaşanıyor. Kar yağışı nedeniyle Gaziantep Havalimanı'ndan uçuşlar 23 Ocak saat 14.00'a kadar ertelenirken, kar yolu kar yağışının olumsuz etkileniyor.

Gaziantep'i çevre illere bağlayan karayollarında esaret

Kar yağışı nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep-Adana istikametinde trafik akışı durdu. Otoyolda çok sayıda aracın saatlerdir mahsur kaldığı belirtildi. Gaziantep-Şanlıurfa, Gaziantep-Kilis, Gaziantep-Kahramanmaraş ve Gaziantep-Adıyaman karayollarıdaki ulaşımda kontrollü şekilde sağlanmaya çalışılıyor. Yollarda çok sayıda maddi hasarlı kazanın da meydana geldiği öğrenildi.

Ekiplerin yolları açma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

