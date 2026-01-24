Gaziantep'te Karla Mücadele: Hasta Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Gaziantep'te Karla Mücadele: Hasta Kadın Kurtarıldı

24.01.2026 23:18
Gaziantep'te bir köyde rahatsızlanan kadının imdadına, sağlık ve AFAD ekipleri yetişti.

Gaziantep'te bir köyde rahatsızlanan kadının imdadına, sağlık ve AFAD ekipleri yetişti. Hasta kadın, olumsuz hava şartlarına rağmen paletli kar aracıyla köyden alındıktan sonra ambulansa teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

Şehitkamil ilçesinin kırsal Bayatlı Mahallesi'nde şeker ve astım rahatsızlığı bulunan Sultan Şüngör (51), nefes darlığı şikayeti üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine kırsal mahalleye sağlık ekipleri yönlendirildi. Yolların karla kaplı olması nedeniyle sağlık ekipleri mahalleye ulaşamayınca bölgeye paletli kar aracıyla AFAD ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da traktörle destek verdiği çalışmalar neticesinde paletli kar aracıyla AFAD ekipleri, mahalleye güçlükle ulaştı. Zorlu hava ve karlı kaplı yol şartlarına rağmen mahalleye ulaşan ekipler, Şüngör'e ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi. Sağlık durumu stabil hale getirilen Şüngör, paletli araçla mahalleden alınarak sağlık ekiplerinin ambulansla bekletildiği noktaya getirildi. Burada hazır bekleyen ambulansa teslim edilen Şüngör, hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

