Son dakika... GAZİANTEP'TE KAZALAR KAMERADA - Son Dakika

GAZİANTEP'te, son günlerde meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulan KGYS kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücü hatalarından ve dönüş ihlallerinden kaynaklandığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü, "Basit bir trafik kuralını ihlal etmeniz, ömür boyu üzülmenize neden olabilir. Lütfen dikkatle, sabırla, kurallara uyalım" notuyla paylaştığı görüntüler ile sürücü ve vatandaşlara kurallara uymaları yönünde uyardı.