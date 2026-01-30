Gaziantep'te Kız Çocuklarına Saldırı Davası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gaziantep'te Kız Çocuklarına Saldırı Davası

Gaziantep\'te Kız Çocuklarına Saldırı Davası
30.01.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te markette iki kız çocuğunu döven sanıkların 15 yıla kadar hapsi istendi.

Gaziantep'te, ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından markette öldüresiye dövülen iki kız çocuğunun davasında sanıkların toplam 15 yıla kadar hapsi istendi.

Gaziantep'te, ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından markette iki kız çocuğunu öldüresiye döven sanıkların yargılanmasına ilişkin davada 9'uncu duruşma Gaziantep 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davalı taraf, taraf avukatları, sanık avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Çocukların ailesi ise sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebi

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanıklar Abdo K., Feride Y ve Gülperi A.'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını birlikte işlediklerini belirterek toplamda 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaada, olay sırasında mağdurların market içerisinde ve giriş–çıkışlarda darp edildiği, sanıkların mağdurların serbestçe hareket etmelerini engellediği ve eylemlerin cebir kullanılarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Adli raporlara göre yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu ancak suçun niteliği gereği sanıklar hakkında nitelikli hallerin uygulanması istendi. Savcı ayrıca, karşılıklı eylemler nedeniyle müşteki sanık Gülperi A. hakkında da "basit kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı cezalandırma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını sunmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 12 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için bir zincir markete giren H. (16) ve D. (14) isimli iki kardeş, ağabeylerinin 3 yıl önce boşandığı eski eşinin A.Y., F.Y., G.K. ve A.Y. isimli yakınları tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırıldı. İki kardeş marketten çıkarak kaçmak isterken, kendilerini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı. Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma anları ile tekme tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganların elinden güçlükle alınan 2 kız çocuğu, olay sonrası kaldırıldıkları hastanede 2 gün yoğun bakımda tedavi gördü. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gaziantep, 3. Sayfa, Güvenlik, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Kız Çocuklarına Saldırı Davası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:28
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
Dünya devinin stadını gören taraftar isyan etti: Lütfen zıplamayın
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:46:07. #7.11#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Kız Çocuklarına Saldırı Davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.