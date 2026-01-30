Gaziantep\'te Kız Çocuklarına Saldırı Davası

Gaziantep'te, ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından markette öldüresiye dövülen iki kız çocuğunun davasında sanıkların toplam 15 yıla kadar hapsi istendi.

Gaziantep'te, ağabeylerinin eski eşinin yakınları tarafından markette iki kız çocuğunu öldüresiye döven sanıkların yargılanmasına ilişkin davada 9'uncu duruşma Gaziantep 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya davalı taraf, taraf avukatları, sanık avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını ileri sürerek beraat talebinde bulundu. Çocukların ailesi ise sanıkların en ağır cezayı almasını istedi.

Sanıklar hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebi

Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, sanıklar Abdo K., Feride Y ve Gülperi A.'nın "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarını birlikte işlediklerini belirterek toplamda 15 yıla kadar hapis cezası talep etti. Mütalaada, olay sırasında mağdurların market içerisinde ve giriş–çıkışlarda darp edildiği, sanıkların mağdurların serbestçe hareket etmelerini engellediği ve eylemlerin cebir kullanılarak gerçekleştirildiği vurgulandı. Adli raporlara göre yaralanmaların basit tıbbi müdahale ile giderilebilir nitelikte olduğu ancak suçun niteliği gereği sanıklar hakkında nitelikli hallerin uygulanması istendi. Savcı ayrıca, karşılıklı eylemler nedeniyle müşteki sanık Gülperi A. hakkında da "basit kasten yaralama" suçundan ayrı ayrı cezalandırma talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını sunmaları için süre vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 12 Ağustos'ta Şahinbey ilçesi Geylani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alışveriş için bir zincir markete giren H. (16) ve D. (14) isimli iki kardeş, ağabeylerinin 3 yıl önce boşandığı eski eşinin A.Y., F.Y., G.K. ve A.Y. isimli yakınları tarafından takip edilerek market içerisinde sıkıştırıldı. İki kardeş marketten çıkarak kaçmak isterken, kendilerini takip eden 4 şahsın saldırısına uğradı. Kız çocuklarının vazo ile kafalarına vurulma anları ile tekme tokat ve yumruklu saldırıya uğrama anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganların elinden güçlükle alınan 2 kız çocuğu, olay sonrası kaldırıldıkları hastanede 2 gün yoğun bakımda tedavi gördü. - GAZİANTEP