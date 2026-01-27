Gaziantep\'te Operasyonda 4 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından bir eve yapılan baskında, evin bodrum katında gizli 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine bir evde operasyon yaptı. Operasyonda evin bodrum katında 1 adet otomatik tabanca, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek 4 adet fişek ve 2 adet şarjör ele geçirildi.
Ev sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP
