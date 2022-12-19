Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca belediye ekiplerini ezdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca belediye ekiplerini ezdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

19.12.2022 22:13

Gaziantep'te yol ortasında duran köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servis minibüsü park halindeki kamyonete çarptı. Kamyonet arkasında altyapı çalışması yapan işçiler Fatih Akar ile Mehmet Patlar yaşamını yitirirken 3 kişi de yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, 5'inci Organize Sanayi Bölgesi 509 No'lu caddede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen şoför, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için, işçi servisi minibüsüyle manevra yapınca yol kenarında park halindekikamyonete çarpıp sürükledi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kamyonetin arkasında altyapı çalışması gerçekleştiren telekomünikasyon şirketi işçileri Fatih Akar ile Mehmet Patlar, aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kamyonet ile duvar arasında kalan Akar ve Patlar'ı sıkıştığı yerden çıkardı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Mehmet Partlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, acil serviste tedaviye alınan Fatih Akar da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada, servis minibüsünde bulunan ve yaralanan 3 kişinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; yol ortasındaki köpeğe çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı servisin kamyonete çarpma anı yer aldı.

Kaynak: DHA
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Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğe çarpmamak için manevra yapınca belediye ekiplerini ezdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var - Son Dakika
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