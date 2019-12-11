Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı

6 saat önce

Gaziantep'te jandarma ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu 4 gözaltı, System.String[]

Gaziantep'te jandarma ekiplerince, silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Işıklı Mahallesi'nde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 10 gün süren teknik ve fiziki çalışmaların ardından mahalledeki adreslere jandarma ekiplerince dün gece eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 uzun namlulu tüfek ile bu silahlara ait 4 şarjör, 3 tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ve 224 kurşun ile 18 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Silahlara ve mermilere el koyan ekipler; M.B., A.B., B.B. ve İ.B.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere karakola götürdü.


Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:21 Kaynak: DHA
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