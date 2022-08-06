İl Emniyet Müdürlüğü , kentin farklı noktalarına kurulu KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, 'Trafikte saygı, hayata saygı' notuyla paylaşarak, sürücü ve yayalara kurallara uyma çağrısı yaptı.

Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › GAZİANTEP'TE KAZALAR KAMERADA - Son Dakika

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