GAZİANTEP'TE KAZALAR KAMERADA - Son Dakika
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GAZİANTEP'TE KAZALAR KAMERADA

06.08.2022 14:58

GAZİANTEP'te, son zamanlarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

GAZİANTEP'te, son zamanlarda meydana gelen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarına kurulu KGYS kameralarına yansıyan kazaların görüntülerini paylaştı. Kazaların genellikle sürücülerin dikkatsizliği ve kural ihlalinden kaynaklandığı görüldü. İl Emniyet Müdürlüğü görüntüleri, 'Trafikte saygı, hayata saygı' notuyla paylaşarak, sürücü ve yayalara kurallara uyma çağrısı yaptı.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP'TE KAZALAR KAMERADA - Son Dakika

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