Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 5 Gözaltı - Son Dakika
Gaziantep'te Suç Örgütüne Operasyon: 5 Gözaltı

07.12.2025 16:48
Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı, 3'ü tutuklandı. Uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince organize suç örgütüne yönelik yapılan şafak operasyonunda aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'te il jandarma komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle, suç işlemek amacıyla örgüt kuran, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik şafak operasyonu yapıldı. Operasyon çerçevesinde 3 ayrı adrese baskın yapıldı. Operasyon sonucunda aralarında örgüt liderleri İ.Y. ve K.D. ile örgüt üyesi S.G., M.T. ve Ş.Ç. isimli şahıslar yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 410 gram kokain, 5 adet uyuşturucu hap, 2 gram kubar esrar, 11 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 31 adet tabanca fişeği, 31 adet av tüfeği fişeği, 5 adet cep telefonu ve sim kartı ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

