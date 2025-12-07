Gaziantep’te Tır Kazası ve Yangın - Son Dakika
Gaziantep’te Tır Kazası ve Yangın

07.12.2025 12:57
TAG Otoyolu'nda 3 tırın çarpışması sonucu yangın çıktı, Adana istikameti trafiğe kapatıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri yakınlarında 3 tırın çarpışması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürürken otoyolun Adana istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep batı gişeleri kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücülere öğrenemeyen mısır, un vs gübre yüklü 3 tırın karıştığı kaza sonrası yangın çıktı. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekip sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan tırlara müdahale ederek Alevileri söndürdü. Olayda ölü ya da yaralı olmazken tırlarda maddi hasar meydana geldi. Yangın ve kaza nedeniyle otoyolun Adana istikameti tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

