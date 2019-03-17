Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te "Torbacı" Operasyonu

Gaziantep'te "Torbacı" Operasyonu

29 dakika önce

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ile Terörle Mücadele şubelerinden 76 polisin katılımıyla, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik gece saatlerinde Vatan, Hacıbaba, Düztepe, Fırat, Beybahçe ve Güzelvadi mahallelerindeki 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı operasyonda kapılarını açmayan zanlıların evlerine koçbaşı kullanılarak girildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan detaylı aramada bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 900 lira, 3 tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:47 Kaynak: AA

Narkotik, Gaziantep, Güncel
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