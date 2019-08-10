Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Şehit Yaşar Polat Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri, Güneykent Mahallesi'nde önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu sattıkları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 809 uyuşturucu hap, 1 pompalı tüfek, buna ait 25 dolu fişek, 95 tabanca mermisi ile 1 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı gözaltına alındı
HDP'li belediyeye uyuşturucu operasyonu: Kanıt bulunamadı İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de İngiliz gemisini böyle uzaklaştırdı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Kurban Bayramı mesajı: Türkiye'nin sorunlarını gidereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:51:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]