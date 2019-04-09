Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele

Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele

6 dakika önce

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te Uyuşturucuyla Mücadele, System.String[]
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Hoşgör Mahallesi'ndeki bir adreste E.G'nin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbarlar üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, 2 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 135 lira para ele geçirildi, E.G. ile E.U, gözaltına alındı.

Yasal işlemler sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden E.G, tutuklandı.

Savcılı Mahallesi'nde şüpheli bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbarlar üzerine, belirtilen adrese giden polis ekipleri, A.M, M.A.A. ve Y.S'yi yakaladı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 89 uyuşturucu hap ile 300 lira ele geçirildi.

Yasal işlemler sonrası adli mercilere sevk edilen şüphelilerden A.M, tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:06 Kaynak: AA

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