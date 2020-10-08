Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı - Son Dakika

Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı

08.10.2020 15:05

Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı -Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duygusal anlar yaşadı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve lise geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik devreye sokulacak "GASMEK Uzaktan...

Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı

-Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin duygusal anlar yaşadı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve lise geçiş sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik devreye sokulacak "GASMEK Uzaktan Eğitim Sistemleri Programı" basın tanıtım toplantısı düzenlendi. Lansman sonrasında ise Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi arasında "Lise ve Üniversitelere Giriş Sınavlarına Hazırlık Amaçlı Uzaktan Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

"Eğitim Dostu Kent" kimliği ile geleceğin söz sahipleri gençlerin daima destekçisi olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarınca hazırlanan uzaktan eğitim sistemleri programı için Büyükşehir Konferans Salonu'nda organize edilen lansmana, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ile ilçe milli eğitim ve okul müdürleri katıldı. GASMEK'in kısa tanıtım filmiyle başlayan programda uygulamalı olarak anlatılan sistemin işleyişi detaylandırıldı. Ayrıca il genelinde LGS ve YKS'ye hazırlanan tüm öğrencileri kapsayacak çevrimiçi hizmetin sanal sınıf entegrasyon sürecini de hızlandıracağının altı çizildi.

Eğitim programının kapsamında; Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı için çevrimiçi eğitime destek sistemi, 500 bin soruluk havuz, tüm konuların uzman öğretmenlerce videolu anlatımı, çevrimiçi deneme sınavları, konu tarama testleri, sınav adaylarının gelişim grafiğinin raporlanması, canlı uzaktan eğitim bölümü ve rehberlik servisi tüm şehri saracak güçlü alt yapıyla öğrencilere ulaştırılacak.

"Gençler sunulan fırsatları iyi değerlendirmeli"

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençleri geleceğe iyi hazırlamalıyız. 2 milyon bize emanet. Evlatlar bize emanet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla öğrendiğimiz bir şey var; fırsat eşitliği. Türkiye, vatandaşlarına fırsat eşitliğini sunuyor. Bugün, başkan olarak huzurlarınızdaysam eğer, fırsat eşitliğinden faydalandığım içindir. Kimse eğitiminden geri kalmasın. Kimse mağdur olmasın. Gençler sunulan fırsatları iyi değerlendirmeli. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Küçücük fırsatlar çok farklı hayatlara pencere açıyor. Bu yüzden desteğimizi gençlerimizin ve çocuklarımızın üzerinde çekmemeliyiz" diye konuştu.

İmzalanan "Lise ve Üniversitelere Giriş Sınavlarına Hazırlık Amaçlı Uzaktan Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında da görüş bildiren Başkan Fatma Şahin, "İnanıyorum ki Gaziantep, eğitimde de hak ettiği yere gelecektir. Toplumsal başarı için koordineli çalışma anlayışımızı sürdüreceğiz" dedi.

"Üzerimize ne düşüyorsa" yapacağız

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ise günün konusunun uzaktan eğitim olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim olarak üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Biz uzaktan eğitim sisteminin bu süreçteki en iyi çözüm niteliği taşıdığını düşünüyoruz. İş birliğine her zaman hazırız."

Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı da salgının ülkeyi sardığı mart ayı itibariyle eğitimde ciddi önlemler alındığını aktararak, GASMEK'in il geneli için hazırladığı uzaktan eğitim sisteminin öğrenciler için çok faydalı olacağını söyledi.

Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı
Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı
Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı
Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Gaziantep, Lise, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te Uzaktan Eğitim Programlarının tanıtım lansmanı - Son Dakika


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