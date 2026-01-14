Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Testleri Başladı - Son Dakika
Gaziantep'te Yetenek Kaşifi Projesi Testleri Başladı

Gaziantep\'te Yetenek Kaşifi Projesi Testleri Başladı
14.01.2026 14:16
Fatma Şahin, Yetenek Kaşifi Projesi testlerini yerinde takip ederek sonuçları inceledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Yetenek Kaşifi Projesi'nin testleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplumu ve aileleri bilinçlendirmek, etkili, verimli ve bilimsel temelli bir toplumsal planlama oluşturmak amacıyla hayata geçirilen projede, geleceğin yeteneklerini keşfetmeye yönelik test süreci başladı.

Başkan Fatma Şahin de test sürecini yerinde takip etti. Çıkan sonuçları velilerle birlikte inceleyen Şahin, elde edilen veriler doğrultusunda uzmanlarla birlikte yönlendirmelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, proje ile elde edilen sonuçlar ışığında öne çıkan 5 branşa yönlendirmeler yapıldığını ve bunun için tesislerden yararlanıldığını belirtti.

Proje kapsamında öncelikle tesislerin oluşması gerektiğini ifade eden Şahin, "Gidecek tesis yoksa dilek ve temenni oluyor. Biz şu anda ulaşılabilir tesisleri yaptık. Artık yeni dönemin kodları öngörülebilirlik. Öngörülebilir çocuğun gelecekte nasıl bir başarılı birey ve mutlu birey olmasını öngörüyor? Bu öngörüyü deneme yanılmayla yapmak istemiyoruz. Tamamen bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Rabbim her çocuğa ayrı bir güzellik vermiş. Her birinin ayrı bir yeteneği var ve bunlar keşfedilmeyi bekliyor. Gücünü hisset, yeteneğini keşfet. yetenekkasifi.gaziantep.bel.tr'ye başvurmaları çok önemli." ifadelerini kullandı.

Taramalar sonrası sürece de değinen Şahin, çocukların kendi yeteneğini keşfettiğini hissettiğinde mutlu olduğunu ve en temel ihtiyacın bu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

