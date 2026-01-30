Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Gaziantep\'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı
30.01.2026 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep-Şanlıurfa TAG Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sabah saatlerinde TAG Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa istikametinde meydana gelen kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sis ve yağış nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaralıların tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesine gelerek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra kazada yaralanan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çeber, yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sabah 08.40 sıralarında Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gelen yolumuzda zincirleme trafik kazası oldu. Kazaya 9 araç karıştı. En öndeki aracımız bir tır. O tırımızın şoförüyle bir binek araç şoförümüz maalesef hayatını kaybetti. Ben bütün yakınlarına, sevenlerine, tanıyanlarına, herkese başsağlığı diliyorum. İki vefatımızın dışında 11 tane yaralımız var. Onların ikisi bu hastanemizde. Bunun dışında beş hastanede daha yaralılarımız mevcut. İki tanesinin durumu ağır. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız her türlü müdahaleyi yapıyor. Diğerlerinin durumu iyi. Tabii biz dünden beridir, tüm sosyal medya platformlarımızda, bizle beraber bütün ilgili kurumlar yoğun yağış ve sis uyarısı yapıyorduk. Neticede kaza da ilk belirlemelere göre, sis nedeniyle oluyor. Tır şoförümüzün dönüşü esnasında arkadan gelen aracın tıra çarpmasıyla ilk kaza oluşuyor. Tır şoförümüz yine tahminimiz ilk belirlemelere göre tırdan indikten sonra, yolda muhtemelen bir aracın çarpmasıyla rahmetli oluyor ve süreç böyle işliyor. Bütün ilgili kurumlarımız kazadan hemen sonra olay yerine gitti. Tabi zincirleme bir kaza olduğu için vinçler de olay yerinde ve şu an itibariyle trafik açıldı diye biliyorum. Çünkü 15 dakika önce karayolların yolu temizleme işlemleri sona yaklaşmak üzereydi. Şu an itibariyle yol açılmıştır arkadaşlar. Tabii bu tip havalarda araç kullanırken çok daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce ziyaret ettiğimiz yaralı kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimle beraber onu sormaya gayret ettim. O da yoğun sisten, görüş açısının darlığından bahsetti. Kaza ölenlere rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa, Trafik, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
112 yıllık koca çınar Altay’ın 6 puanı silinecek 112 yıllık koca çınar Altay'ın 6 puanı silinecek
Görüntü İstanbul’dan Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak Altın için bomba tahmin: Rahatlıkla bu seviyeye çıkacak
Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü Ayaklarının altındaki foseptik kapağı kırıldı, ölümden döndü
Fenerbahçe’de ayrılık Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti Fenerbahçe'de ayrılık! Çuvalla paraya alınan futbolcu 300 bin euroya gitti

12:00
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
Babasını Darp Eden Genç Tutuklandı
11:32
Bu işte bir terslik var Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
Bu işte bir terslik var! Dürümü gören herkes aynı yorumu yapıyor
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:32
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’a şok “saç örgüsü“ cezası
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'a şok "saç örgüsü" cezası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 12:27:03. #.0.4#
SON DAKİKA: Gaziantep'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.