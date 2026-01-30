Gaziantep\'te Zincirleme Kaza: 2 Ölü, Çok Sayıda Yaralı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sabah saatlerinde TAG Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa istikametinde meydana gelen kazada yaralanan vatandaşları hastanede ziyaret etti.

Kaza, TAG Otoyolu'nun Gaziantep-Şanlıurfa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sis ve yağış nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilirken otoyol trafiğe kapatıldı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, yaralıların tedavi gördüğü 25 Aralık Devlet Hastanesine gelerek sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Daha sonra kazada yaralanan vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çeber, yaralıları ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "Sabah 08.40 sıralarında Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gelen yolumuzda zincirleme trafik kazası oldu. Kazaya 9 araç karıştı. En öndeki aracımız bir tır. O tırımızın şoförüyle bir binek araç şoförümüz maalesef hayatını kaybetti. Ben bütün yakınlarına, sevenlerine, tanıyanlarına, herkese başsağlığı diliyorum. İki vefatımızın dışında 11 tane yaralımız var. Onların ikisi bu hastanemizde. Bunun dışında beş hastanede daha yaralılarımız mevcut. İki tanesinin durumu ağır. Doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımız her türlü müdahaleyi yapıyor. Diğerlerinin durumu iyi. Tabii biz dünden beridir, tüm sosyal medya platformlarımızda, bizle beraber bütün ilgili kurumlar yoğun yağış ve sis uyarısı yapıyorduk. Neticede kaza da ilk belirlemelere göre, sis nedeniyle oluyor. Tır şoförümüzün dönüşü esnasında arkadan gelen aracın tıra çarpmasıyla ilk kaza oluşuyor. Tır şoförümüz yine tahminimiz ilk belirlemelere göre tırdan indikten sonra, yolda muhtemelen bir aracın çarpmasıyla rahmetli oluyor ve süreç böyle işliyor. Bütün ilgili kurumlarımız kazadan hemen sonra olay yerine gitti. Tabi zincirleme bir kaza olduğu için vinçler de olay yerinde ve şu an itibariyle trafik açıldı diye biliyorum. Çünkü 15 dakika önce karayolların yolu temizleme işlemleri sona yaklaşmak üzereydi. Şu an itibariyle yol açılmıştır arkadaşlar. Tabii bu tip havalarda araç kullanırken çok daha dikkat etmek gerekiyor. Biraz önce ziyaret ettiğimiz yaralı kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimle beraber onu sormaya gayret ettim. O da yoğun sisten, görüş açısının darlığından bahsetti. Kaza ölenlere rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP