Gaziantep'teki teknoloji merkezinden 1 yılda yaklaşık 3 bin kişi faydalandı - Son Dakika

Gaziantep'te kurulan teknoloji merkezinden 1 yılda yaklaşık 3 bin kişi yararlandı.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ve Gaziantep Ticaret Odasının iş birliğinde, "Uyum İnovasyon Merkezi-Fablab Projesi" çerçevesinde GAÜN Kampüsü'nde kurulan Fablab Merkezi, prototip oluşturma, ürün geliştirme, üretim ve rehberlik konusunda üniversite ve lise öğrencileri, sanayiciler ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

Merkez, kod yazılımı, programlama, cihaz geliştirme gibi birçok alanda katılımcılara eğitim ve olanak sağlıyor.

"Bütün imkanlarımız ücretsiz"

Fablab Merkezi Sorumlusu Abdurrahman Yaşar, AA muhabirine, merkezin prototip ve ürün geliştirme üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Merkezde girişimcilik, mesleki eğitim üzerine eğitimlerin de verildiğini anlatan Yaşar, şöyle konuştu:

"Merkezimiz, öğrencilerin gelip burada eğitimlerin yanı sıra sosyal yaşantılarını sürdürebileceği bir merkez. Burada CNC, 3 boyutlu yazıcı, tarama, robotik kodlama, üst düzey bilgisayar cihazımız bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerin tasarım yapabilecekleri birçok cihazımız, aletimiz ve bilgisayarımız bulunuyor. Bütün bu imkanlarımız tamamen ücretsizdir. Bu cihaz ve imkanları kullanabilecek öğrenciler olduğu gibi bunları teknik olarak belirli bir seviyeye gelmemiş arkadaşlara da iyi bir seviyeye getirebilmek için eğitimler vermekteyiz."

Yaşar, merkezi öğrencilerin yanı sıra akademisyenler ve sanayicilerin de kullandığını, her kesimden girişimcinin burada sosyalleştiğini ifade etti.

Merkezden şu ana kadar 3 bin kişi yararlandı

Geçen yıl Nisan'da açılan merkezden şu ana kadar yaklaşık 3 bin kişinin yararlandığını belirten Yaşar, ziyaretçi sayısının her geçen gün arttığını kaydetti.

Yaşar, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e merkezlerinden katılan 40 takım bulunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bunun dışında 305 bitirme projesi, 3 tez çalışması, 7 AR-GE firmasına destek verildi. Ayrıca merkezimizden 2 doktora tezi ve 17 TÜBİTAK projesi çıktı. Bu kadar çalışmanın çıkması bizleri çok mutlu etti. Merkezimiz açık kapı politikası izlemektedir. Merkez üniversite kampüsü içerisinde bulunmasına rağmen üniversite ile yaptığımız anlaşma dahilinde dışarıdan lise, ilkokul öğrencileri olsun bir diş doktoru veya mühendis olsun aklınıza kim gelirse teknoloji konusunda merakı olan merkezimizi ziyaret ediyor."

"Merkezi kullanarak açığımızı kapattık"

TEKNOFEST'e hazırlanan "Oret Robotaksi" takım kaptanı ve GAÜN Endüstri Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Simge Özdemir ise katılacakları yarışmalara merkezin imkanlarını kullanarak hazırlandıklarını söyledi.

Merkezdeki danışmanların yardımcı olduklarını belirten Özdemir, "Danışmanlar, bize yardımcı oldukları için bizim ilerlememiz daha fazla hızlı oluyor. Bu yıl TEKNOFEST yarışmaları erkene alındı, bu nedenle açığımızı kapatmamız gerekiyordu. Merkezi kullanarak açığımızı kapattık. Buraya geldiğimiz zaman yapamadığımız bir şey olduğunda buradaki görevliler bize yardımcı oluyor. Biz de onlara bildiğimiz konularda yardımcı oluyoruz." dedi.

GAÜN Makine Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Feyyaz İnanç ise elektrikli araç üzerine çalışma yürüttüğünü ifade ederek, "Fablab merkezindeki çeşitli mekanik veya üst seviye elektronik cihazlar yardımıyla lazer kesimi, CNN, üç boyutlu yazıcılar, bu ekipmanlar bize üretimde çok büyük kolaylık sağlıyor. Fablab merkezinde görev alan hocalarımız da bize teknik bilgilerde destek veriyor. Derslerimden geriye kalan zamanı merkezde geçiriyorum." diye konuştu.