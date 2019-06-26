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Gaziantep Ticaret Borsası

2 saat önce

Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 121,20 - 140,00 liradan satıldı.

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Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 121,20 - 140,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL)En yüksek (TL)
Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)Kg 44,02 44,02
Antep fıstığı (kavrulmuş)Kg52,0053,00
Antep fıstığı (boz iç)Kg121,20140,00
Antep fıstığı içi (meverdi)Kg 108,00112,00
Antep fıstığı (kırmızı iç)Kg 104,00 115,00
Badem içi (tatlı)Kg50,00 50,00
Dana eti (karkas)Kg 28,96 30,00
Kuzu eti (gövde)Kg 36,00 37,00
Kırmızı mercimek (kabuklu)Kg3,30 3,30
Kırmızı mercimek (iç) Kg 3,70
4,15
Nohut (naturel)Kg2,79
2,79
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:57 Kaynak: AA
Kuzu, Gaziantep, Ekonomi
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