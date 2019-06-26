Gaziantep Ticaret Borsası
2 saat önce
Gaziantep Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 121,20 - 140,00 liradan satıldı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:57 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında, boz Antep fıstığı içinin kilogramı 121,20 - 140,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|Kg
| 44,02
| 44,02
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|Kg
|52,00
|53,00
|Antep fıstığı (boz iç)
|Kg
|121,20
|140,00
|Antep fıstığı içi (meverdi)
|Kg
| 108,00
|112,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|Kg
| 104,00
| 115,00
|Badem içi (tatlı)
|Kg
|50,00
|50,00
|Dana eti (karkas)
|Kg
|28,96
|30,00
| Kuzu eti (gövde)
|Kg
| 36,00
| 37,00
|Kırmızı mercimek (kabuklu)
|Kg
|3,30
|3,30
|Kırmızı mercimek (iç)
|Kg
| 3,70
|4,15
|Nohut (naturel)
|Kg
|2,79
|2,79
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