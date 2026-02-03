Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Akıncı'dan 100 Milyar TL'lik Finansman Paketi Değerlendirmesi - Son Dakika
Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Akıncı'dan 100 Milyar TL'lik Finansman Paketi Değerlendirmesi

03.02.2026 16:35
Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, tüm imalat sanayi işletmelerini kapsayan 100 milyar TL tutarındaki finansman paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel talepteki dalgalanmalar, maliyet baskıları ve sıkılaşan finansal şartlarının üretici kesim üzerinde belirleyici olduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çeken Akıncı, açıklanan paketin reel ekonomi açısından zamanlaması doğru ve stratejik bir hamle olduğunu ifade etti.

Akıncı, "Bugün sanayi işletmelerimizin en temel ihtiyacı; öngörülebilirlik, sürdürülebilir nakit akışı ve erişilebilir finansmandır. Açıklanan bu paket; 6 aylık geri ödemesiz dönem, 36 aya uzanan vade yapısı ve piyasanın altında maliyet yaklaşımıyla, özellikle işletme sermayesi ihtiyacı artan firmalarımız için önemli bir denge unsuru oluşturacaktır. Kredi kefalet mekanizmasıyla teminat yapısının desteklenmesi ve istihdamını muhafaza eden KOBİ'lere sağlanacak ilave avantajlar ise paketin sosyal ve ekonomik boyutunu güçlendiren tamamlayıcı unsurlardır. Finansmana erişimin rahatlatılması; yalnızca firmaların kısa vadeli yüklerini hafifletmek anlamına gelmez. Aynı zamanda üretim kapasitesinin korunması, siparişlerin zamanında karşılanması, ihracat bağlantılarının sürdürülebilmesi ve tedarik zincirlerinin aksamadan işlemesi açısından da kritik rol oynamakta. Bu yönüyle söz konusu paket, büyümenin temel dinamiği olan imalat sanayisini doğrudan destekleyen yapısal bir adımdır" dedi.

Gaziantep gibi üretim gücü yüksek, ihracata dayalı şehirlerde bu tür hedefli finansman araçlarının rekabetçiliğin devamı ve istihdamın kalıcı şekilde korunması açısından ayrı bir önem taşıdığını aktaran Akıncı, "Elbette asıl belirleyici olan, uygulama sürecinin hızlı, sade ve sahaya temas eden bir anlayışla yürütülmesidir. Özellikle KOBİ'lerin krediye erişiminde zaman kaybına yol açabilecek bürokratik engellerin minimumda tutulması, paketin etkinliğini doğrudan etkileyecektir" diye konuştu.

Akıncı, açıklanan finansman paketi dolayısıyla emeği geçenlere teşekkür ederek, atılan bu adımın Türkiye ekonomisinin reel temellerini güçlendirme yönünde önemli bir katkı sağlayacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

