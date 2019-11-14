Gaziantep ve Malatya'da kültür sanat

"Ahlat Ağacı" ve "Ölümlü Dünya" filmlerindeki başarılı performansıyla tanınan komedyen Doğu Demirkol, tek kişilik gösterisini Gaziantep'te sahneleyecek.

Stand-up gösterisinde yaşamından örnekler sunan Demirkol, esprileriyle seyircilere eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Gösteri, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk Kültür Merkezi'nde izlenebilecek.

"Harem Kabare" sahneleyecek

Okan Bayülgen'in yazıp yönettiği "Harem Kabare" adlı oyun da Gazianteplilerle buluşuyor.

Özge Borak, Ezgi Çelik, Beste Tok, Ödül Turan, Gizem Dinç ve Aybüke Albere'nin rol aldığı oyunda, 6 kadının başından geçen komik olaylar anlatılıyor.

Oyun, 16 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

"Bir Baba Hamlet" sahnede olacak

Baba Sahne ise "Bir Baba Hamlet" oyununu Gaziantepli tiyatroseverlerin beğenisine sunacak.

Sebastian Seidel'in yazdığı Emrah Eren'in yönettiği oyunda, Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu rol alıyor.

Oyunda, iki cüretkar oyuncunun Shakespeare'in başyapıtı Hamlet'i oynamak için verdiği mücadele anlatılıyor.

Oyun, 18 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde izlenebilecek.

Gergedan Yapım da "Ölüm Bizi Ayırana Dek" adlı oyunu seyircisiyle buluşturacak.

Murat Dişli, Alper Atalan ve Zeki Enes Akkan'ın yazdığı, Hakan Yılmaz'ın yönettiği ve oynadığı oyunda, Ebru Cündübeyoğlu ile Cengiz Şahin de rol alıyor.

Boşanma aşamasında olan bir çiftin başından geçen olayların anlatıldığı oyunun konusu ise şöyle:

"Cansu ve Serdar, evlilik hayatı canlarına tak etmiş ve boşanmaya karar vermiş bir çifttir. Boşanmadan bir gece önce kendileri için düzenlenen kutlama partisine katılan ikili, sabah aynı yatakta uyanır. Bir gece öncesine dair çok az şey hatırlayan Cansu ve Serdar'ı bekleyen asıl sürpriz, salondaki kanepede bulunan cesettir."

Oyun, 20 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

- Konser

Türk halk müziği sanatçılarından Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, sevilen türkülerini Gaziantepliler için seslendirecek.

Oğur ve Demircioğlu, 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sahneye çıkacak.

Malatya

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Türkiye Kayası" adlı oyunu Malatya'da sahneleyecek.

Fehime Seven'in yazdığı, Seval Erözmen Kip'in yönettiği oyunda, Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin gelecek umudu, geçmişten kopma çabası, aidiyetlerini geride bırakmaları ve sınır kapısında yaşadıkları güçlükler, zaman zaman eğlenceli bir üslupla trajikomik biçimde anlatılıyor.

Dekor tasarımını Murat Gülmez, kostüm tasarımını Günnur Orhon, ışık tasarımını Mehmet Yaşayan, müziğini Cenap Oğuz, yönetmen yardımcılığını ise Gözde Bakşık'ın yaptığı oyunda, Mesure Tahir, Ömer Polat, Gizem Tataroğlu, Egecan İntepeler, Muhammed Taşdemir ve Çağatay Özçelik rol alıyor.

Oyun, Malatya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde yarın saat 20.00'de ve 15 Kasım Cumartesi günü 14.00 ve 20.00'de beğeniye sunulacak.