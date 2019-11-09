Gaziantepli gazeteci hayatını kaybetti
7 saat önce
Gaziantep'te yerel yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Aykut Tuzcu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:14 Kaynak: AA
Gaziantep'te yerel yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Aykut Tuzcu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Sabah Gazetesi imtiyaz sahibi Aykut Tuzcu (72), Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi'nde ki evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Tuzcu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.
Tuzcu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
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