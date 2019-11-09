Son Dakika Haberleri: Gaziantepli gazeteci hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Gaziantepli gazeteci hayatını kaybetti

Gaziantepli gazeteci hayatını kaybetti

7 saat önce

Gaziantep'te yerel yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Aykut Tuzcu hayatını kaybetti.

Gaziantepli gazeteci hayatını kaybetti, System.String[]

Gaziantep'te yerel yayın yapan gazetenin imtiyaz sahibi Aykut Tuzcu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep Sabah Gazetesi imtiyaz sahibi Aykut Tuzcu (72), Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi'nde ki evinde kalp krizi geçirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Tuzcu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti.

Tuzcu'nun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Sabah Gazetesi, Aykut Tuzcu, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:14 Kaynak: AA
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