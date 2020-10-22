Gaziemir'de sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu - Son Dakika

Gaziemir'de sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu

22.10.2020 11:14
Gaziemir'de sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu, System.String[]

Tedavisini tamamladığı yavru kedi ve köpekleri yeni bir yuvaya kavuşturan Gaziemir Belediyesinin sahiplendirme etkinliğine, her yaştan hayvan sever yoğun ilgi gösterdi.

Tedavisini tamamladığı yavru kedi ve köpekleri yeni bir yuvaya kavuşturan Gaziemir Belediyesinin sahiplendirme etkinliğine, her yaştan hayvan sever yoğun ilgi gösterdi. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayvan severlere 'satın alma, sahiplen' çağrısı yaptı.

Gaziemir Belediyesi, veterinerlik hizmetleri kapsamında tedavisini ve bakımını yaptığı kedi ve köpekleri yeni bir yuvaya da kavuşturuyor. Belediyenin sağlığına kavuşturduğu yavru hayvanlar ile hayvan severlerin bir araya geldiği sahiplendirme etkinliğinde, sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu. Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı etkinlikte, belediyenin veterinerlik hizmetleri kapsamında sokak hayvanları ile ilgili yaptığı çalışmalar ve görevleri hakkında da vatandaşlara bilgi verildi.

Sokak hayvanlarının sahiplenilmesinin önemine değinen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, hayvan severlere çağrı yaptı. Başkan Arda, "Yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek, yurttaşlarımızın onlara karşı duyarlılığını artırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz bünyesinde yürüttüğümüz hizmetler kapsamında tüm sağlık ihtiyaçlarını karşıladığımız can dostlarımızın sıcak bir yuvaya kavuşması için de çalışmalar yapıyoruz. Düzenlediğimiz sahiplendirme etkinliğinde, sağlıklarına kavuşturduğumuz ve bakımlarını yaptığımız yavru kedi ve köpeklerin yeni birer yuva sahibi olmasını sağladık. Can dostlarımıza evlerinin kapılarını açan yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her canlının olduğu gibi sokakta yaşayan can dostlarımızın da sıcak bir yuvaya ihtiyacı var. Hayvan beslemek isteyenlere önerim satın almak yerine, sokakta yaşayan hayvanları sahiplenmeleri" dedi.

Sokak hayvanlarının kısırlaştırma, aşılama, koruma, sahiplendirme, kimliklendirip kayıt altına alma, barındırma, ilaçlama gibi tüm ihtiyaçlarını karşılayan Gaziemir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bünyesindeki modern klinik ile hayvanların ameliyatlarını da yapabiliyor. Sokakta yakaladığı hayvanların tüm bakım işlemlerini ve sağlık taramasını yapan müdürlük personeli, hayvanın kayıt işlemlerini yaparak kimliklendirdikten sonra hayvanları yakaladıkları sokağa geri bırakıyor. Sokakta yaşayamayacak durumda olan hayvanlar ise barınaklara ve bakımevlerine yerleştirilerek güvenli bir ortamda yaşaması sağlanıyor. İlçe sınırları içerisindeki hayvan barınaklarının denetimini yapan müdürlük buralardaki hayvanların yemek ihtiyaçlarını da gideriyor. - İZMİR

Gaziemir'de sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu
Gaziemir'de sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu
Gaziemir'de sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu

Gaziemir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Halil Arda, Gaziemir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gaziemir'de sokak hayvanları yeni yuvalarına kavuştu - Son Dakika

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