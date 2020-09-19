Gaziler Günü'nde vatandaşlara bayrak dağıtıldı - Son Dakika

Haliliye'de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye edildi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı ekipler, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla esnaf ve vatandaşlara bayrak hediye etti. Gaziler Günü münasebetiyle bayrak hediye edilen vatandaşlar, ülkenin her karış toprağı için kanlarını döken şehit ve gazileri anarken, Haliliye Belediyesinin bu hassasiyetini de ötürü teşekkürlerini sundu. - ŞANLIURFA