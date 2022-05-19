Gaziosmanpaşa'da 17 yaşında 17 suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı

Kapkaç yaptığı gün yakayı ele verdi

İSTANBUL İstanbul Gaziosmanpaşa'da 17 yaşında 17 suç kaydı bulunan şüpheli, bir kadının cep telefonunu kapkaç yaptıktan kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Kapkaç anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 18 Mayıs günü Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, şüpheli şahıs, cep telefonuyla konuşarak sokak üzerinde yürüyen kadının peşine takıldı. Kadının cep telefonunu bir anda elinden çeken şüpheli, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Gaziosmanpaşa Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Hırsızlık Timi görevlileri, kadının ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli kişinin tespiti ve yakalanmasına yönelik kamera ve saha çalışmalarını gerçekleştirdi.

Aynı Gün Yakalandı

Cadde üzerinde bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasını izleyen ekipler, şüphelinin 17 yaşındaki M.K. isimli kişi olduğunu tespit etti. Şüpheli M.K., olayın yaşandığı gün Bağlarbaşı Mahallesi Menekşe sokak üzerinde kıskıvrak yakalandı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde kadının cep telefonunu çaldığını itiraf ederek 600 TL karşılığında Ö.D. isimli kişiye sattığını söyledi.

17 Yaşında 17 Suç Kaydı Çıktı

M.K.'nın emniyetteki sorgulamasında hırsızlık ve yağma suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin ayrıca 5 adet kapkaç, 1 adet Yağma, 6 adet Otodan hırsızlık, 1 adet işyerinden hırsızlık, 1 adet açıktan hırsızlık, 3 adet evden hırsızlık suçlarından emniyette kaydı olduğu öğrenildi. Gaziosmanpaşa Çocuk Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli adli makamlara sevk edildi.