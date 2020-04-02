GAZİOSMANPAŞA'DA AÇ KALAN GÜVERCİNLERİ UNUTMADI - Son Dakika

Koronavirüs önlemleri kapsamında 'evde kal' çağrılarının ardından, Gaziosmanpaşa 'da büyük çoğunluğun çağrılara uyduğu görülürken, bir vatandaşta meydandaki güvercinleri besledi.

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