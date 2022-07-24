İstanbul'da kara çarşaflı tuzak! Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kuzenine kurşun yağdırdı

Dün saat 08.30'da Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre M.M.G. isimli şüpheli, husumetli olduğu kuzeni Y.B. ve onun eşi S.B.'yi takip etmeye başladı. Çarşaf giydiği belirtilen şüpheli M.M.G., çiftin önünü kesti. Kuzeni Y.B.'yle tartışan şüpheli silahla çifte ateş etti. Çift yaralanırken, şüpheliyi bu sırada oradan geçen sivil polis yere yatırdı. Mahalleli de burada toplandı.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Gözaltına alınan M.M.G.'nin "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

"3 EL SİLAH SESİ GELDİ"

Esnaf Murat Çakırcı, "Gürültüyü duyduktan sonra 3 el silah sesi geldi. Amca ve teyze vurdular bizi diye bağırdılar. Adamın birinin yakalayın diye bağırdığını duyunca adamı tutup yere düşürdüm." diye konuştu.