İstanbul'da kara çarşaflı tuzak! Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kuzenine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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İstanbul'da kara çarşaflı tuzak! Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kuzenine kurşun yağdırdı

24.07.2022 12:32

İstanbul Gaziosmanpaşa'da eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü kuzenini ve onun eşini kara çarşaf giyip takip eden bir şahıs, çifte kurşun yağdırdı. Bölgeden geçen sivil polis polisin yakaladığı zanlı adli kontrolle serbest bırakıldı.

Dün saat 08.30'da Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre M.M.G. isimli şüpheli, husumetli olduğu kuzeni Y.B. ve onun eşi S.B.'yi takip etmeye başladı. Çarşaf giydiği belirtilen şüpheli M.M.G., çiftin önünü kesti. Kuzeni Y.B.'yle tartışan şüpheli silahla çifte ateş etti. Çift yaralanırken, şüpheliyi bu sırada oradan geçen sivil polis yere yatırdı. Mahalleli de burada toplandı.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR

Gözaltına alınan M.M.G.'nin "kasten yaralama" suçundan sevk edildiği adliyede, adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. M.M.G'nin olayı, Y.B'nin eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla gerçekleştirdiği tespit edildi.

Kara çarşaf giyip eşiyle yasak aşk yaşadığını iddia ettiği kuzenini vurdu

"3 EL SİLAH SESİ GELDİ"

Esnaf Murat Çakırcı, "Gürültüyü duyduktan sonra 3 el silah sesi geldi. Amca ve teyze vurdular bizi diye bağırdılar. Adamın birinin yakalayın diye bağırdığını duyunca adamı tutup yere düşürdüm." diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Emre Can, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kara çarşaflı tuzak! Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kuzenine kurşun yağdırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kara çarşaflı tuzak! Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kuzenine kurşun yağdırdı - Son Dakika
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