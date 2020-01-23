Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangından dolayı 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Gaziosmanpaşa'da 5 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangından dolayı 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Ordu Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, caddede trafiği keserek güvenlik şeridi oluşturdu. Çıkan yangının etkisiyle apartmanın merdiven boşluklarını dumanlar kapladı. O sırada evlerinde bulunan 3'ü çocuk 12 kişi dumandan etkilendi. Evlerinde bulunan vatandaşlar, itfaiye merdiveni ile apartmandan çıkartıldı. Dumandan yoğun şekilde etkilenen 3 vatandaş çevre hastanelere götürüldü. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Görgü tanığı Recai Dinç, Bodrum katında bir yangın çıktı. Binada ki kişiler mahsur kaldılar. Birkaç kişi baygın şekilde çıkarıldı. Hastaneye götürüldü. O sırada apartmanda olanlar vardı. Onlar da baygın olarak çıkartıldı dedi. Yangında yeni doğan çocuğu ile etkilenen anne ise Çocuğum etkilenmedi. Bir şey olmadı. İyiyiz dedi.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 12 kişi dumandan etkilendi

Gaziosmanpaşa, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:46 Kaynak: DHA
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