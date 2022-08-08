Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü

08.08.2022 05:40
Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü

Gaziosmanpaşa'da motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa'da motosiklet tamirhanesi olarak kullanılan işyerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karayolları Mahallesi 576. Sokak'taki 4 katlı binanın işyeri olarak kullanılan giriş katındaki motosiklet tamirhanesinde sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının geç saatlerde 2 kişi tarafından tamirhanenin camı kırılarak içeriye yanıcı madde atılmasıyla çıktığı iddia edildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziosmanpaşa'da işyerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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