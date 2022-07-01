GAZİOSMANPAŞA'DA OĞLU ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLEN ANNEDEN UYUŞTURUCU İDDİASI - Son Dakika
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GAZİOSMANPAŞA'DA OĞLU ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLEN ANNEDEN UYUŞTURUCU İDDİASI

01.07.2022 16:38

GAZİOSMANPAŞA'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Kürşat Özdemir hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA'da husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 20 yaşındaki Kürşat Özdemir hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Özdemir'in annesi, oğlunun uyuşturucu satıcılarına karşı çıktığı için öldürüldüğünü iddia etti. Anne Nuray Yılmaz, Nişanı olacaktı ben ona siyah takım elbise aldım ama benim çocuğuma kefen giydirdiler dedi.

Olay, 23 Haziran günü gece saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir sokakta emlak dükkanı açan Kürşat Özdemir ile bir grup arasında husumet yaşandı. Özdemir'in arkadaşlarının dahil olmasıyla husumetliler arasında silahlı çatışma çıktı. Çıkan silahlı çatışmada 4 kişi yaralandı. Arkadaşlarının hastaneye götürdüğü Kürşat Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TAKIM ELBİSE ALDIM AMA KEFEN GİYDİRDİLER

Anne Nuray Yılmaz, Büyüklerim, devletim, Sayın Bakanım bunlara bir son verin. Benim yavrum 20 yaşında toprağa koydum onu. Sırf ne için biliyor musunuz Benim oğlum uyuşturucuya karşı çıkan biriydi. Onlara burada izin vermedi onun için yavrumu harcadılar. Benim yavrum burada dükkan açacaktı daha boyuyorduk. Oğlumu öldürenler karşıda oturuyor orada silah kaçakçılığı uyuşturucu her şeyi satıyorlar. Orası sadece restoran olarak görünüyor bu köşelerde uyuşturucu satıyorlar. Kumpas kurdular çatıştılar iç kanamadan öldü. Bir mermi ile öldü, tek bir mermiyle oğlum öldü. Ben bunların ağabeyini aradım 'ne oluyor orada Dükkanınız var ya ne oluyor' diye sordum. Bana, 'senin çocuğunun hesabını şimdi göreceğiz' dediler. Ben de eşime, 'koş benim evladımı öldürdüler' dedim. Bugün cuma ben çocuğumun ziyaretine gittim toprağına sarıldım onlar şu anda altlarında lüks arabalarla geziyorlar. Beni duyun uyuşturucuya 'hayır' deyin. Hayırlı bir işi vardı cumartesi günü benim çocuğum istemesi vardı, nişanı olacaktı ben ona siyah takım elbise aldım ama benim çocuğuma kefen giydirdiler dedi.

Olay sonrası silahlı çatışmaya karışan kişiler kayıplara karıştı. Polis ekipleri kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, öldürülen Özdemir'in birkaç gün önce ikiz kardeşleri ile videosu oraya çıktı.

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Son dakika haberi | Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Son dakika haberi | Gaziosmanpaşa'da yaşanan silahlı çatışmada 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi Son dakika haberi: Kocası tarafından öldürülen kadın ve oğlu toprağa verildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİOSMANPAŞA'DA OĞLU ÇATIŞMADA ÖLDÜRÜLEN ANNEDEN UYUŞTURUCU İDDİASI - Son Dakika

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